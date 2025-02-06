В Черняховске траур: жители простились с мальчиком, убитым отчимом-тираном

В Черняховске Калининградской области попрощались с ребенком, чью жизнь, по версии следствия, отнял отчим в ходе избиения. Это РИА Новости сообщили в администрации города

В Черняховске, третьем по численности городе Калининградской области, объявили траур на фоне смерти семилетнего ребенка. История вызвала большой резонанс в регионе и за его пределами. Это доказывает и количество людей на похоронах. Как уточнили в мэрии, на ритуальные церемонии пришло множество людей с цветами и игрушками. Трагедия глубоко поразила местных жителей.

«Мальчика отпели и похоронили. <...> Сегодня в городе объявлен траур, приспущены государственные флаги, флаг на администрации города тоже, отменены развлекательные мероприятия. Это, конечно, ужасная трагедия для всех нас», — заявили муниципальные власти.

Мэр Сергей Булычев в ходе обращения к населению заявлял, что трагедия с мальчиком могла быть недосмотром администрации и социальных учреждений, а также это результат равнодушия окружающих. Он призвал не оставаться в стороне, проявлять бдительность при подозрительных ситуациях и наблюдениях. Градоначальник назвал произошедшее общей бедой.

Напомним, тело ребенка нашли в болотистой местности в городе под Калининградом после того, как мать пожаловалась в полицию на пропажу сына. На теле малолетнего были следы насильственной смерти. В преступлении заподозрили отчима, которого арестовали накануне по делу об убийстве. Полагают, что пока матери не было дома, мужчина избил мальчика до смерти, а преступление решил скрыть и убедил женщину в исчезновении ребенка.

Как сообщили RT в детском саду, куда ходил мальчик, воспитатели давно видели синяки и ссадины, а также уведомляли об этом полицию в 2024 году.