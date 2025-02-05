Под арест поместили подозреваемого в жестоком убийстве пасынка в Калининградской области

По решению суда был арестован отчим, который подозревается в убийстве семилетнего пасынка в Черняховске Калининградской области. Об этом сообщило РИА Новости.

Уточняется, что 42-летний уроженец города Озерска был заключен под стражу до 3 апреля. О пропаже несовершеннолетнего 3 февраля полицейским рассказала его мать. На протяжении почти суток ребенка искали сотрудники МВД, кинологи и неравнодушные люди. В итоге мертвого семилетнего мальчика нашли в мусорное пакете в водоеме. В совершении убийства подозревается отчим ребенка, а мать, предположительно, покрывала действия супруга.

Следствие придерживается мнения о том, что, находясь в квартире вечером 1 февраля мужчина разозлился на несовершеннолетнего и нанес ему множественные удары по голове и туловищу. Травмы оказались смертельными. Мужчина признался в содеянном и частично согласился с обвинением. По факту преступления возбудили уголовное дело по статье «Убийство», которое предусматривает до 20 лет заключения.

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