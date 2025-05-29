В Черноголовке объявили победителей конкурса «Смотр строя и песни»

В четверг, 28 мая, в городском округе Черноголовка состоялся конкурс «Смотр строя и песни», приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В мероприятии приняли участие школьники МБОУ «Черноголовская СОШ» 5-10 классов. Глава Черноголовки Роман Хожаинов в своем телеграм-канале рассказал, что учащиеся успешно продемонстрировали умение работать в команде и навыки владения строевым шагом.

Победу одержали учащиеся 7 Б/1 класса. По мнению Романа Хожаинова, школьники показали не только отличную строевую подготовку, но и мощный командный дух.

Жюри, в состав которого вошли представители партии «Единая Россия», ветераны, педагоги и представители администрации школы, оценивали исполнение песни, внешний вид ребят, дисциплину строя, строевой шаг, выполнение перестроений и поворотов.

«Смотр строя и песни» – не просто конкурс, это важная часть патриотического воспитания подрастающего поколения, напоминание о важности сохранения традиций и уважения к истории нашей страны», — уверен глава городского округа Черноголовка Роман Хожаинов.

В смотре школьники проявили четкость и слаженность. Добиться таких результатов не получилось бы без строгой дисциплины и частых тренировок. Командный дух позволит ребятам достигать успехов и в повседневной жизни.

Мероприятие прошло в рамках проекта «Успех в единстве поколений».

«Проект позволяет передавать опыт и знания от старшего поколения к младшему, укрепляя связь времен и воспитывая достойных граждан своей страны», — прокомментировала секретарь местной «Единой России» Леся Шигалева.

«Мероприятие стало ярким событием, объединившим учеников разных классов, педагогов и ветеранов. Ребята продемонстрировали не только отличную строевую подготовку, но и глубокое уважение к истории своей страны и подвигам предков», — рассказал Борис Ширяев, куратор партпроекта «Историческая память».

Ранее сообщалось, что первый черноголовский Science Slam прошел в рамках фестиваля «Наукоградостно».