Очередная украинская атака совершить теракт на территории Российской Федерации провалилась. Так, украинские катера направлялись в сторону Крымского полуострова, сообщают в официальном канале Минобороны России.

По данным пресс-службы военного ведомства, безэкипажные катера ВМС Украины были обнаружены в западной части акватории Черного моря около 19:30 вечера четверга, 16 мая, и сразу же уничтожены штатным оружием российской авиации.

Также в Минобороны России отметили, что 15 безэкипажных катеров ВМС Украины были уничтожены лишь за указанный день, то есть четверг, 16 мая, штатным оружием морской авиации Черноморского флота. Напомним, что ранее на Украине призвали Зеленского начать мирные переговоры с Россией. Формально, Киеву уже отказали в членстве в НАТО, поэтому необходимо инициировать прекращение конфликта. Подробнее в материале.