В честь 36-летия вывода советских войск из Афганистана в округе Луховицы прошел концерт

Мероприятие посвятили к 36-летию вывода советских войск из Афганистана. В организации оказало поддержку местное отделение «Единая Россия» в рамках партийного проекта «Культура малой Родины». Встреча состоялась в Центре культуры «Заречье».

Мероприятие посетили почетные гости. Так, депутаты Совета депутатов муниципального округа Луховицы из фракции партии «Единая Россия» Сергей Подболотов и Валентина Строкова, начальник службы по управлению Белоомутскими территориями окружной администрации Любовь Беленовская обратились к ветеранам со словами благодарности за совершенный ими подвиг.

«Чем больше проходит времени, тем масштабнее становятся эти 10 лет подвига советского солдата на земле дружественного Афганистана — десятилетие невероятного патриотизма и постоянных потерь, сдерживания колоссального зла. Обычного «Спасибо» за эти годы мало. Мы обязаны пронести через жизнь гордость за подвиг советских солдат, участников Афганской войны», — сказала со сцены Валентина Строкова.

Фото: [ Пресс-служба администрации м. о. Луховицы ]

Жители всегда с особенным трепетом относились к ветеранам Афганской войны. Они понимают, сколько землякам понадобилось сил, чтобы отстаивать интересы Родины. Однако после СВО подобные исторические события начинают переосмысливаться и осознаваться с еще более глубоким преклонением перед их участниками.

Представители «Единой России» и Белоомутского теротдела поблагодарили участников СВО за то, что они продолжают защищать Отчизну в моменты, когда она в этом нуждается. Участнику спецоперации из поселка вручили бронежилет.

В разные времена, когда появлялась угроза, россияне давали присягу Родине и становились на ее защиту. История помнит единство соотечественников в годы Великой Отечественной и Афганской войн.

Фото: [ Пресс-служба администрации м. о. Луховицы ]

Музыкальным подарком для гостей стали номера в исполнении Забавы Савкиной, Виктории Потаповой, Павла Меньщикова, Виктории Силаевой, Алены Келиной и Владимира Чабана. Проникновенно продекламировали стихотворения Виктория Потапова, Варвара Ивлева, Анна Кузнецова, Тимофей Кирилов и Арина Андреева.

Ранее сообщалось, что в округе Луховицы ветеранов Афганской войны навестили представители администрации и «Единой России».