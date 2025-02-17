Ветеранов Афганской войны поздравили в округе Луховицы представители администрации и «Единой России»

В честь 36-ой годовщины выхода советских войск из Афганистана представители «Единой России» и партийные сторонники чествовали в муниципальном округе Луховицы ветеранов.

День, когда последняя колонна советских войск покинула афганскую землю, стал важным для современной России. Он превратился в символ памяти о соотечественниках, которые рисковали жизнью ради защиты Отечества за его пределами. Несмотря на трудные времена, воины служили Родине. Их подвиг бесценен.

В честь годовщины памятные мероприятия проходили на территории всего округа. Так, во Фруктовой участниками акции стали депутат Совета депутатов муниципального округа Луховицы из фракции партии «Единая Россия» Гари Хаит, начальник теротдела Максим Суслин, волонтеры молодежного центра «Юнимакс», отряд Юнармии Фруктовской школы. Они вручили Андрею Черешневу и Геннадию Павлухину подарки.

Фото: [ Пресс-служба администрации м. о. Луховицы ]

Геннадий Александрович рассказал о тех трагических событиях. Он показал фотографии из личного архива. Ветеран обратился к молодому поколению. Он отметил, что во многом именно от ребят зависит благополучие Родины, как в будущем, так и настоящем. Ветеран пожелал им верить в свои силы и никогда не сдаваться.

«Пусть память о подвиге ветеранов Афганской войны вдохновляет новые поколения и напоминает о ценности мира и о согласии. Желаю здоровья, счастья и долголетия. Вы — гордость страны, и мы будем помнить ваш вклад в защиту Родины», — сказал Гари Хаит.

Ранее сообщалось, что в Луховицах на митинге почтили память участников Афганской войны.