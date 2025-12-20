В честь нового года: школа искусств в Химках представит праздничный концерт-сюрприз

Центральная детская школа искусств Химок организует для горожан чудесный подарок – праздничный концерт «Новогодний сюрприз». О предстоящем событии рассказали в администрации городского округа.

Это мероприятие начнется 21 декабря в 16:30 в концертном зале ЦДШИ и обещает погрузить всех присутствующих в атмосферу сказки и радости. Директор школы, муниципальный депутат Инна Монастырская, с гордостью отметила, что хоровой отдел ЦДШИ славится своими талантами и достижениями на региональных и международных конкурсах.

«С уверенностью могу сказать, что наши юные исполнители подарят всем зрителям атмосферу настоящего волшебства», – добавила она, приглашая семьи на этот уникальный концерт.

В программе выступят талантливые хоровые коллективы школы, такие как хор мальчиков «Виват», хор «Диковинка», капелла мальчиков и хор «Союз Друзей». Юные артисты порадуют зрителей любимыми новогодними и зимними мелодиями.

По словам Николая Томашова, лидера Движения общественной поддержки, новогодние концерты от учащихся и педагогов ЦДШИ стали доброй традицией, создающей атмосферу единства и праздника в Химках. Концерт пройдет по адресу: улица Чапаева, дом 6, вход будет свободным.

Ранее стало известно, что представительница Химок вошла в число призеров Всероссийского вокального конкурса. Елена Тараненко стала лауреатом третьей степени на Всероссийском конкурсе «Истравидение», она исполнила песню «Кукушка».