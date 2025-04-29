В Чикаго инкассаторы потеряли $300 тыс. на улице

В Чикаго произошел курьезный инцидент: из бронированного автомобиля инкассаторской службы выпали мешки с наличными. Как передает The Guardian, ссылаясь на заявление местной полиции, прохожие подобрали рассыпавшиеся банкноты на общую сумму в $300 тыс.

Согласно информации, у грузовика компании Brinks Home Security во время движения по улицам города внезапно распахнулась задняя дверь. В результате, из кузова выпали три сумки, доверху набитые долларовыми купюрами.

Представители компании не сразу заметили пропажу. По их оценкам, деньги с места происшествия унесли от 50 до 100 человек.

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