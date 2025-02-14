В Чили горбатый кит проглотил, а затем выплюнул невкусного молодого рыбака

В социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлен момент, когда горбатый кит попытался проглотить молодого чилийца, находившегося на надувной лодке в Магеллановом проливе. Однако кит выплюнул человека.

Событие случилось 8 февраля в заливе Эль-Агила, который находится недалеко от города Пунта-Аренас, расположенного на самом юге Чили.

В телефонном разговоре с испанским изданием Pais 24-летний Адриан Симанкас рассказал о своих ощущениях. Он сообщил, что сначала почувствовал сильный толчок в спину, который выбил его из надувного каяка. Затем он оказался в какой-то вязкой среде, услышал странные звуки и почувствовал, как его затягивает внутрь. Он не мог понять, что происходит, пока его с силой не вытолкнуло на поверхность морской глади.

«Когда я был внутри, я вспомнил Пиноккио, который тоже был проглочен китом», — признался рыбак.

Как сообщается, Симанкас остался цел и невредим, и, если бы не видеозапись, сделанная его отцом, его история могла бы показаться неправдоподобной.

Ранее сообщалось, что российские туристы, которые отдыхают на Маврикии, стали переживать из-за перемены погоды. На острове усиливается циклон, и из-за неблагоприятных погодных условий люди кинулись запасаться водой и провизией. Отдыхающие не могут покинуть курорты из-за отмены рейсов.