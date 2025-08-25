В число победителей и призеров Гранд-финала Международной премии «КАРДО» вошли представители Подмосковья

Гранд-финал прошел в Ставрополе. В нем приняли участие представители 58 стран. В его рамках определили победителей по четырем направлениям, выбрали лучших амбассадоров «КАРДО» и назвали имена победителей премии за вклад в развитие уличной культуры и спорта.

В число лидеров вошли четыре жителя Подмосковья. Так, Алмаз Охотников занял первое место по направлению «Паркур» (категория «PRO»), Виталий Зуев — первое место по направлению «Воркаут» (категория «Лучший статик»), Кирилл Ботнарюк — второе место по направлению «Паркур» (категория «Amateur»), а Виталий Кокарев получил Гран-при в направлении «Видеоконкурс». Они получили денежные призы, подарки от партнеров и фирменные медали.

Подробная информация о премии представлена на официальном сайте проекта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о победителях Международной научной физической олимпиады ISPhO-2025.