В Чите обнаружили пробирки с венозной кровью возле ТЦ

В районе читинского торгового центра «Макси», в лесополосе, были обнаружены пробирки с кровью, имеющие персональную маркировку. Об этом сообщил портал Чита.Ру.

По свидетельству очевидцев, пробирки с именами пациентов содержат венозную кровь. Каких-либо сопроводительных документов рядом с пробирками обнаружено не было.

Представители пресс-службы министерства здравоохранения Забайкальского края заявили, что в данном районе города Читы отсутствуют медицинские учреждения, находящиеся в их подчинении.

В Роспотребнадзоре, комментируя ситуацию, отметили, что анализы крови классифицируются как медицинские отходы класса Б и требуют обязательного химического обеззараживания перед их утилизацией на специализированных полигонах. В ведомстве призвали сообщать о подобных находках в Минприроды и правоохранительные органы.

Представители Роспотребнадзора также заявили, что в случае установления медицинского учреждения, допустившего нарушения правил утилизации медицинских отходов, ведомство проведет проверку и предпримет соответствующие меры.

