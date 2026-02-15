В Йошкар-Оле снова поднимут цены на проезд

В Йошкар-Оле снова меняются тарифы на проезд в общественном транспорте. Соответствующие распоряжение утвердило правительство Марий Эл. Новые цены затронут и разовые поездки, и месячные проездные билеты.

Теперь поездка за наличные обойдется в 43 рубля. Это на рубль дороже, чем было раньше. А вот при оплате банковской картой цена вырастет сразу на три рубля — с 39 до 42 рублей. Разница между способами оплаты сократится, но платить картой все еще будет немного выгоднее.

Месячные проездные тоже подорожали. Если вы пользуетесь только одним видом транспорта — троллейбусом или автобусом, — готовьте 2150 рублей. Раньше было дешевле. Единый проездной на оба вида транспорта теперь стоит 3200 рублей.

Для тех, кто не хочет покупать проездной на месяц, есть вариант с электронными кошельками. Их можно активировать на 30 или 90 дней. Цена зависит от количества поездок и колеблется от 780 до 3700 рублей. Такой вариант подойдет пассажирам, которые ездят не каждый день, но хотят сэкономить по сравнению с разовыми поездками.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург стал рекордсменом по дороговизне проезда в России.