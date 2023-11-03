В Чувашии погибли четыре человека при столкновении легковушки с фурой

Как пишет RT , один человек в результате аварии пострадал. В настоящий момент на месте работают сотрудники экстренных служб и Госавтоинспекции.

Стало известно, что на трассе в Чувашии произошло дорожно-транспортное происшествие. Министерство внутренних дел России по региону опубликовало на своей странице в социальных сетях новую запись, где поделилось снимками с места данного инцидента.

Судя по кадрам, оба транспортных средства получили повреждения. Также сообщается, что в результате столкновения Mitsubishi Outlander и Scania погибли четыре человека из Казани. Один же в аварии пострадал. Предварительно, она произошла из-за того, что кроссовер выехал навстречку, после чего врезался в грузовой автомобиль.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в кузбасском поселке из-за скользких дорог столкнулись два автомобиля.