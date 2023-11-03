В кузбасском поселке из-за скользких дорог столкнулись два автомобиля

Стало известно, что в одном из поселков Кузбасса случилось дорожно-транспортное происшествие. В результате него столкнулись два автомобиля. Об этом рассказали пользователи сети.

Вероятно, владельцы легковушек не справились с управлением своих транспортных средств из-за того, что на дорогах стало очень скользко. По крайней мере, так сказали очевидцы и местные жители. Их словами также поделилось издание «Vse42.ru». Судя по опубликованным снимкам, автомобили, попавшие в ДТП, оказались повреждены.

Напомним, ранее эксперты уже рассказали о том, когда нужно менять шины на авто. По закону, в России нельзя ездить на летней резине с 1 декабря по 29 февраля. За нарушение этого автомобилистов ждет штраф, ведь они могут создать аварийную ситуацию на дороге.