В Нефтеюганске телефонный разговор привел к смертельному ДТП с ребенком

В Нефтеюганске (ХМАО) из-за наезда автомобиля погиб ребенок на самокате. Как пишет ugra-news.ru , за рулем находилась пенсионерка, которая в момент ДТП могла говорить по телефону.

По данным Shot, автомобилем марки Changan управляла пожилая женщина. Ей около 62 лет. По неизвестной причине она не остановилась на пешеходном переходе, и как раз эта ошибка стоила человеческой жизни. Иномарка наехала на ребенка, передвигающегося на самокате. При этом юного северянина машина протащила после наезда еще несколько метров. Травмы малолетнего оказались несовместимы с жизнью.

Очевидцы отметили, что водитель в момент совершения движения говорила по мобильному телефону. Не исключено, что это отвлечение сыграло с женщиной злую шутку.

«В момент аварии я направлялся к пешеходному переходу, где все случилось у меня на глазах. Женщина, возможно, разговаривала по телефону в момент совершения наезда, хотя я не уверен в этом, может, она сережку поправляла, но рука была согнута в локте, этот момент я четко запомнил», — рассказывает очевидец аварии Максим Л.

Отмечается, что ребенку было восемь лет. Сейчас с горе-водителем разбирается полиция.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбудили в Подмосковье после гибели двух человек при столкновении фуры и иномарки.