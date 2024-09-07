В Дагестане из-за взрыва газа в многоэтажке пострадал один человек

Газ рванул в городе Кизилюрт. Есть пострадавший. Об этом в субботу, 7 сентября, сообщил телеграм-канал Mash Gor.

Взрыв газа в Кизилюрте попал на видео. На кадрах видно, как из окна квартиры вырывается огненное облако, а взрывной волной выбивает занавески. Сама квартира, где произошел взрыв, выгорела полностью.

В результате инцидента пострадал 26-летний парень – он получил ожоги тела. Его экстренно доставили в больницу. На место оперативно прибыли пожарные, чтобы не допустить дальнейшего распространения пламени. Другие причины и обстоятельства взрыва газа пока не раскрываются.

Ранее на видео попал взрыв на платной трассе Москва – Санкт-Петербург. После столкновения пламя охватило несколько автомобилей.