В Дагестане не увидели оснований для общего запрета никаба

По данным РИА Новости , которое ссылается на сообщение муфтията Дагестана, оснований для всеобщего запрета никаба в стране после тщательного анализа текстов нет. Речь может идти о локальном или временном запрете никаба только в соображениях безопасности, стало известно вечером вторника, 2 июля.

Согласно официальному заявлению, достаточных оснований для того, чтобы ввести повсеместно в стране запрет никаба, нет. Поэтому могут быть продуманы определенные случаи для этого, например, в рамках соблюдения безопасности.

Таким образом, подобного рода запреты должны быть продиктованы внешними факторами и, самое главное, носить временный характер. По словам руководителя отдела фетв, в исламе достаточно такого рода примеров.