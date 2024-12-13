В Кузбассе начали проверку из-за черного снега

Жители Киселевска Кемеровской области пожаловались в соцсетях на появление черного снега. Как пишет VSE42.Ru , информация заинтересовала региональную прокуратуру и Роспотребнадзор.

Киселевск — промышленный город с угольными разрезами и обогатительной фабрикой. Как предполагают жители, деятельность предприятия привела к появлению в городе слоя из угольной пыли, которая превратила белые сугробы в черные.

Публикации об этом заинтересовали надзорные органы. Специалисты Роспотребнадзора и правоохранители проверят соблюдение природоохранных и санитарно-эпидемиологических требований законодательства. Также к проверкам привлекут специалистов Центра гигиены и эпидемиологии.

Ранее сообщалось, что в Московской области за незаконную перевозку и сброс строительных отходов выписали штрафы на сумму более 120 млн рублей.