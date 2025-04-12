В Дагестане задержан глава управимущества Каспийска Гусейнгаджиев

Сотрудники правоохранительных органов в Дагестане задержали Гаджакая Гусейнгаджиева, возглавляющего управление имущественных отношений администрации Каспийска. По информации, полученной от пресс-службы Министерства внутренних дел республики, Гусейнгаджиев намеревался незаконно завладеть земельным участком, стоимость которого оценивается в 70 миллионов рублей. Участок расположен вблизи оборонного завода.

Согласно информации, полученной в ходе расследования, обвиняемый вступил в преступный сговор с неизвестными лицами и намеревался совершить незаконное присвоение земельного участка, рыночная стоимость которого составляет 70 млн рублей. Участок находится рядом с оборонным предприятием АО «Дагдизель».

«Задержан начальник управления имущественных отношений городского округа „город Каспийск“ Гусейнгаджиев Г.А. „, — говорится в сообщении.

В соответствии с уголовным делом, которое было возбуждено ранее, операцию по задержанию. провели сотрудники управления «К» службы экономической безопасности ФСБ России совместно с УФСБ России по Республике Дагестан и МВД по Республике Дагестан.

В настоящее время решается вопрос о выборе меры пресечения для Гусейнгаджиева, добавили в Министерстве внутренних дел.

Ранее сообщалось, что обвиняемого в мошенничестве генерала Попова уволили из вооруженных сил РФ.