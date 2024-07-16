В Дагестане загадочно пропала 14-летняя школьница

В Республике Дагестан школьница подняла на уши полицию, волонтеров и близких людей: все бросились на поиски девочки. Об этом сообщает МВД региона.

Юная жительница села Ургалай Бабаюртовского района ушла и дома и пропала. Ее и след простыл: на связь с ней не могут выйти, установить, куда она пошла, тоже.

По официальному заявлению девочке 14 лет, она вышла из дома проживания 15 июля накануне. Последний раз ее видели в 10 утра по московскому времени. Сейчас подростка ищут родные, правоохранители и неравнодушные жители. Известно, что в момент выхода из дома она могла быть в платке.

Ранее сообщалось, что случаи гибели детей во время купания в водоемах участились в Подмосковье.