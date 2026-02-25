В дагестанском кафе нашли кишечную палочку и антисанитарию

Управление Роспотребнадзора по Республике Дагестан приостановило деятельность кафе, расположенного на проспекте Имама Шамиля в Махачкале, пишет «МК».

В заведении выявили системные и грубые нарушения санитарных требований, которые создавали реальную угрозу здоровью посетителей. Согласно решению суда, работа кафе приостановлена на 90 суток.

Отмечается, что специалисты ведомства обнаружили в кафе целый букет нарушений. Производственные процессы были организованы с нарушением поточности: сырье и готовая продукция пересекались, чистая и использованная посуда хранились вместе. Лабораторные исследования подтвердили наличие бактерий группы кишечной палочки на кухонном инвентаре и посуде.

В холодильниках также царил хаос: сырые полуфабрикаты соседствовали с готовыми первыми блюдами, а температурный режим никто не контролировал. К работе допускались сотрудники без медицинских осмотров и личных медкнижек.

Кроме того, в помещениях для приготовления холодных блюд не обеззараживался воздух, а используемые дезинфицирующие средства вообще не имели маркировки.

