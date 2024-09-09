В Дарданеллах у российского сухогруза повредился двигатель

Российский сухогруз был доставлен к берегу после того, как его двигатель вышел из строя в турецком проливе Дарданеллы. Об этом сообщило РИА Новости.

«У сухогруза SORMOVSKIY 3063 длиной в 119 метров, следовавшего из Мерсина в Россию, вышел из строя двигатель в Дарданеллах у деревни Каракова», — говорится в сообщении.

Судно, зарегистрированное под российским флагом, было успешно отбуксировано к причалу Каранлык. Этот инцидент не повлиял на движение других кораблей.

В конце марта движение судов в Босфоре было временно приостановлено из-за неисправности другого сухогруза. Как информировало турецкое министерство транспорта, у того судна возникли проблемы с рулевым управлением.

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