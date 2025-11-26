В декабре изменится график передачи показаний счетчиков и оплаты ЖКУ
Life: длинные новогодние каникулы повлияют на график оплаты квитанций ЖКУ
Фото: [Квитанции за коммунальные услуги в Московской области/Медиасток.рф]
С 1 декабря 2025 года управляющие компании вводят измененный график передачи показаний приборов учета и оплаты жилищно-коммунальных услуг. Изменения связаны с предстоящими новогодними праздниками, пишет порталLife.ru.
В декабре срок передачи показаний индивидуальных счетчиков установлен до 10 числа. Формирование платежных документов будет завершено до 25 декабря.
По информации юристов, в конце месяца жильцы могут получить две квитанции одновременно — за ноябрь и декабрь. Рекомендованные даты оплаты указываются в таблице расчетов каждого платежного документа.
С 1 марта 2026 года вступают в силу федеральные изменения в правилах расчета за жилищно-коммунальные услуги. Рассылка квитанций будет осуществляться 5 числа месяца, следующего за расчетным.
Оплату потребуется производить до 15 числа месяца, следующего за потребленным. В настоящее время действует норма оплаты до 10 числа. За просрочку платежей начисляются финансовые санкции. В первые 30 дней просрочки пени не применяются. Начиная с 31 дня, начисляется 1/300 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации за каждый день нарушения.
При непогашении задолженности в течение 90 дней размер санкций увеличивается до 1/130 ключевой ставки за каждый день просрочки.
