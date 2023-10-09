В декабре Совфед назовет дату выборов президента в России

Совфеда собирается назвать дату выборов президента в России в феврале. Об этом член комитета Совфеда по конституционному законодательству Ольга Ковитиди сообщила в своем канале .

Как написала политик, государственная система в России налажена, устойчива и стабильна, а законодательная база уже подготовлена к предстоящим выборам. Однако она предупредила, что противники России будут пытаться дискредитировать выборы в стране, запутать и обмануть жителей государства, настроив их против власти. При этом Ковитиди подчеркнула, что главным страхом западных стран остается действующий президент – Владимир Путин, который отказывается действовать по правилам, навязываемым Западом.

Член Совфеда отметила, что в России ожидают попыток вмешаться в выборы со стороны других государств. По ее словам, уже сейчас, когда выборы президента еще не стартовали, когда даже не назначена их дата, за границей уже выступают против них.

В соответствии с конституцией, выборы президента назначаются в промежутке от 100 до 90 дней до дня голосования.