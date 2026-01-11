В декабре в обновленном химкинском роддоме родились 326 малышей

Химкинский родильный дом, недавно открывшийся после капитального ремонта, подвел первые итоги работы в новых условиях. За декабрь 2025 года в его стенах на свет появились 326 детей — 177 мальчиков и 149 девочек. Учреждение полностью перешло на систему совместного пребывания матери и ребенка, предлагая палаты различной комфортности — от одноместных до трехместных, каждая с собственным санузлом.

Отделение оснащено современным медицинским оборудованием, включая аппараты для реинфузии крови, коагуляторы, мониторы КТГ, УЗИ-сканеры и аппараты ИВЛ. Для будущих родителей доступны бесплатные партнерские роды по полису ОМС, а также специальный зал альтернативных родов с расслабляющей атмосферой.

Совместное пребывание в палатах со всеми удобствами способствует более быстрой адаптации матери и установлению лактации. Наличие высокотехнологичного оборудования напрямую влияет на безопасность и возможность оказания сложной медицинской помощи на месте.

Особого внимания заслуживает региональная социальная поддержка: каждая семья при выписке получает либо объемный подарочный набор «Я родился в Подмосковье!» весом почти 4 килограмма с самыми необходимыми вещами для новорожденного, либо его денежный эквивалент в размере 20 000 рублей. Эта мера оказывает реальную материальную помощь в первый и самый затратный период жизни ребенка.

