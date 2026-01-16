В деле об исчезновении семьи в красноярской тайге прозвучало шокирующее обвинение

Появилась новая, мрачная версия трагического исчезновения семьи Усольцевых в тайге Красноярского края. Друг семьи, Валентин Дегтярев, в интервью aif.ru выдвинул предположение, что глава семьи, бизнесмен Сергей Усольцев, мог расправиться с женой, дочерью и собакой, а затем покончить с собой.

В основу своей версии Дегтярев положил тревожную фразу, которую Усольцев сказал ему ранее: «Когда мы с ним общались, он говорил, что погибшие в горах будут жить вечно. Меня эта фраза и тогда насторожила, а когда я узнал про исчезновение его семьи, подозрения переросли в уверенность».

По словам Дегтярева, с предпринимателем в последнее время явно происходило «что-то неладное». Эти странности, по мнению собеседника издания, и могли вылиться в страшную трагедию. Данное заявление добавляет новую, криминальную интригу в расследование загадочного исчезновения, которое пока не дало ответов.