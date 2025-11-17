В деле убитого в Балашихе мальчика появились новые подробности

Старшая дочь женщины, подозреваемой в убийстве собственного сына в Балашихе, живет вместе с отцом. Об этом стало известно RT.

По информации источников, отец детей не покидал семью — решение о разрыве отношений приняла сама женщина. После расставания родителей младший сын остался с матерью, а дочь переехала к отцу.

В воскресенье, 16 ноября, в Гольяновском пруду Москвы обнаружили рюкзак с фрагментом тела ребенка. Позднее останки мальчика нашли на балконе квартиры в Балашихе, где он жил вместе с матерью.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело об убийстве. Мать ребенка задержана, она призналась в совершении преступления, но не смогла объяснить мотивы.

В ходе расследования выяснилось, что женщина ранее привлекалась к ответственности за употребление наркотических веществ и состояла на учете у психиатра с диагнозом «параноидальная шизофрения».

Ранее член Адвокатской палаты Москвы Леонид Исаев раскрыл, почему обвиняемая в убийстве сына в Балашихе россиянка может избежать наказания.