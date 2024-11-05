В День народного единства в поселке Белоомут г.о. Луховицы прошел праздничный концерт

Торжественное мероприятие прошло при поддержке местного отделения партии «Единая Россия» в Центре культуры «Заречье». Концерт получился ярким. Каждый номер отличался от другого уникальностью и проникновенностью.

Так, учащиеся Детской школы искусств и воспитанники хореографического коллектива «Вдохновение» ловили на себе восхищенные взгляды зрителей. Номера ребятам помогала ставить их наставник Людмила Калинина. Вокалисты Елена Погарская, Сергей Кабанов, Мария Кириллова, Татьяна Молочуева, Забава Савкина и Виктория Потапова трогательно исполнили тематические композиции. Номера также подготовил хор «Заречье».

В праздничном мероприятии приняли участие благочинный Луховицкого второго церковного округа иерей Владимир Келин и депутат Совета депутатов городского округа Луховицы из фракции партии «Единая Россия» Валентина Строкова. Во время приветственного слова почетные гости поздравили соотечественников со значимым для всей страны праздником.

«День народного единства — замечательный праздник, который подчеркивает единение народов России, наших жителей. В этот день мы вспоминаем историю Отечества. Россия не раз проходила серьезные испытания, но мы знаем, что ее граждане были сильны единством и традициями, верой в семью. Жителям округа желаю здоровья, благополучия, успехов в добрых делах и начинаниях, единства и любви к Родине», — сказала Валентина Строкова.

Концерт состоялся в рамках партпроекта «Культура малой Родины».

Ранее сообщалось, что в День народного единства в г. Луховицы прошел праздничный автопробег.