В День знаний в ЖК «Томилино Парк» своих двери для первых учеников откроет новая школа

Министерство жилищной политики Московской области выдало группе «Самолет» разрешение на ввод нового образовательного учреждения, рассчитанного на девятьсот учеников, в эксплуатацию на территории жилого комплекса «Томилино Парк» в Люберцах.

Примечательно, что в настоящий момент на территории также уже построены и работают два детских сада в общей сложности для 720 малышей и школа для 1100 учеников.

В новой трехэтажной школе оборудованы универсальные и специализированные учебные кабинеты, лаборантские и мастерские. Для первоклассников в здании оборудованы игровые и спальни, где дети смогут проводить тихий час. Здоровое питание будут готовить в полноценном пищеблоке, а рядом расположилась просторная столовая.

В теплое время года на территории школы ученики смогут заниматься спортом под открытым небом: играть в баскетбол, волейбол или мини-футбол, тренировать ловкость и координацию на специальных площадках, заниматься легкой атлетикой. Также здесь создали места для тихого отдыха, площадки для подвижных игр и учебно-опытный участок с полевыми и овощными культурами.

Ранее губернатор Андрей Воробьев проверил ход строительства нового детского сада в микрорайоне Рекинцо-2 в Солнечногорске.