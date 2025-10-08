В деревне Алферьево под Зарайском до конца года отремонтируют Фельдшерско-акушерский пункт

В 2025 году в деревне Алферьево Зарайского округа начнется капитальный ремонт Фельдшерско-акушерского пункта (ФАП), который не проводился с момента открытия медицинского учреждения.

Здание медицинского учреждения долгое время находилось в неудовлетворительном состоянии, создавая особые проблемы для пациентов в холодное время года. Основные сложности были связаны с недостаточной теплоизоляцией помещений.

Местные жители неоднократно обращались с просьбами о ремонте, в том числе во время выездного совещания с представителями министерства здравоохранения Московской области в 2024 году. Эти обращения привели к включению объекта в региональную программу «Здравоохранение Подмосковья».

В рамках запланированных работ будет полностью обновлена инфраструктура ФАПа: заменены системы отопления, электропроводка, оконные и дверные блоки, а также выполнена отделка полов и потолков. При этом учреждение продолжит работать в обычном режиме. Как сообщил глава Зарайского округа Виктор Петрущенко, ФАП обслуживает около 600 пациентов из девяти близлежащих населенных пунктов.

Завершение ремонтных работ запланировано на декабрь 2025 года. После реконструкции Фельдшерско-акушерский пункт сможет обеспечивать качественное медицинское обслуживание в комфортных условиях.

