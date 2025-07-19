В деревне Федюково Подольска открыли две новые детские площадки

В деревне Федюково, расположенной в Подольске, состоялось открытие двух новых игровых зон для детей, выполненных в тематике «Дендрология». Современные комплексы для гимнастики, разнообразные горки и качели, а также комфортные скамейки и ограждения появились на улице Строителей возле домов 11 и 17, 18. Эти обновленные пространства, площадью 150 и 100 кв. м, уже стали любимым местом игр для юных жителей деревни.

Как сообщили в пресс-службе администрации округа, праздничное открытие площадок сопровождалось развлекательной программой с участием аниматоров, конкурсов и веселых игр. Дети с энтузиазмом испытали все новые игровые элементы, а их родители положительно оценили благоустройство территории. На мероприятии присутствовали и выступили депутаты Денис Бесогонов и Евгений Лукошников.

Реконструкция площадок осуществлена в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды». Согласно планам, до конца летнего периода в различных районах округа будет открыто еще девять аналогичных площадок, в том числе в микрорайонах Львовский, Климовск, Центральный, Межшоссейный, а также в селе Сынково.

Ранее сообщалось, что в подольской деревне Матвеевское проложили подъездные пути к участкам многодетных семей.