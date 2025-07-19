В деревне Юрлово в Химках обновляют дорожное покрытие

В Химках в рамках программы комплексного благоустройства активно ведутся работы по обновлению дворовых территорий. В настоящее время специалисты осуществляют замену дорожного полотна во дворе дома под номером 4 в деревне Юрлово, сообщили в пресс-службе администрации округа.

В ходе работ производится демонтаж старого асфальтового покрытия и бордюрного камня с последующей укладкой нового. Помимо этого, выравниваются проезжие части и пешеходные зоны. В рамках озеленения дворов проводится высадка кустарников кизильника. Целью данных работ является повышение уровня безопасности и комфорта для автомобилистов, пешеходов и жильцов близлежащих домов.

Модернизация дворовых территорий осуществляется последовательно, принимая во внимание погодные условия и стремясь к минимизации неудобств для населения. Используемые материалы отвечают современным стандартам качества, что гарантирует продолжительный срок эксплуатации обновленных покрытий.

В текущем году в Химках планируется благоустроить в общей сложности 22 дворовые территории, расположенные во всех районах города — от Сходни до Левобережья. Помимо этого, намечена модернизация 18 игровых площадок для детей.

Ранее сообщалось, что в Химках начали борьбу с незаконными контейнерными складами.