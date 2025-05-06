В десятках городов России зажгли огонь Победы

В Югре 6 мая вместе с остальными российскими городами одновременно зажгли Вечный огонь, сообщает ugra-news.ru.

В рамках акции «Храним огонь Победы» зажгли символ предстоящего праздника. В Югре ее участником стал Югорск, куда пламя привезли из Волгограда. В торжественном и памятном мероприятии участвовал губернатор региона Руслан Кухарук, ветераны ВОВ, бойцы спецоперации, волонтеры и кадеты.

Жительница блокадного Ленинграда Елизавета Кудряшова, участник СВО Анатолий Петран и кадет школы № 2 Иван Юдин удостоились чести зажечь пламя на мемориальном комплексе «Воинская Слава».

«Вечный огонь — это символ мужества и несгибаемой воли нашего народа. Это символ вечной памяти и безграничной благодарности перед героями Великой Отечественной войны», — отметил губернатор Югры Руслан Кухарук.

Отметим, для акции по поручению президента РФ отечественная газовая компания поставляет газ на мемориалы. Реализуется масштабный проект по переводу более 120 мемориалов на сетевой природный газ.

Ранее сообщалось, что в Красногорске Московской области появились памятные доски на домах ветеранов Великой Отечественной войны.