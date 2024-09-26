В детсаду Ленобласти четырехлетняя девочка получила ожоги ягодиц

В детском саду Ленинградской области дошкольница получила серьезные ожоги на ягодицах, пишет РЕН ТВ. По ее словам, воспитатели не пытались оказать ей помощь.

Утром 26 сентября ребенка привели в частный детский сад, а уже в обед она была госпитализирована в больницу. Причина — химические ожоги на ягодицах, которые, предположительно, девочка получила в туалете.

Каким образом ребенок получил такие травмы неизвестно. Не исключено, что в ходе уборки химсредствами их некачественно смыли с унитаза. Однако эту и другие версии проверят компетентные органы.

По словам матери, воспитатели ничего не поняли. Пострадавший ребенок пожаловался, что старшие отреагировали спокойно и не пытались ей помочь самостоятельно.

Ранее сообщалось, что врачи подмосковного роддома перепутали детей и сожгли одному из них лицо.