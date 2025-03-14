В детсаду в Новой Москве рассказали про инцидент со стрельбой

В беседе с RT представители детского сада рассказали про стрельбу у здания и обстановке после произошедшего.

Собеседники подчеркнули, что никто не заходил в здание детского сада: конфликт произошел на улице. Звуки стрельбы слышали возле учреждения. Как считают очевидцы, между двумя мужчинам произошел конфликт.

«Мы тут же вызвали Росгвардию, полицию, они быстро приехали», — сообщили в детском саду.

Также отметили, что дети не пострадали.

Напомним, что стрельба произошла 14 марта возле детсада на улице Липовый парк в Новой Москве. По предварительной информации, двое мужчин громко поругались, а в какой-то момент один из них открыл стрельбу из травматического пистолета. РИА Новости в экстренных службах рассказали, что один из участников инцидента пострадал. Ему оказали помощь.

Ранее телеграм-канал «112» сообщал, что злоумышленник якобы проник в учреждение и открыл огонь.