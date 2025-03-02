В одном из детских учреждений Лисичанска, расположенном на территории Луганской Народной Республики, был обнаружен список, включающий более двадцати детей. В период, когда в регионе действовал киевский режим, иностранные медицинские работники проводили им вакцинацию с использованием неизвестных препаратов. Об этом передает RT со ссылкой на источник в российских вооруженных силах.

Военнослужащий из России сообщил, что сотрудники специальных подразделений Росгвардии и работники Федеральной службы безопасности обнаружили бумаги, свидетельствующие о принудительном вакцинировании детей.

«Среди документов этого детского дома в Лисичанске обнаружен список более 20 детей, которым были сделаны уколы неизвестных вакцин, привезенных иностранными медиками», — приводится в публикации.

Также есть информация о том, что международные европейские организации могут быть связаны с этим.

За время боевых действий у приграничья Украины известны случаи мародерства и зверств в отношении мирных жителей со стороны ВСУ. Так, в начале февраля 2025 года исполняющая обязанности руководителя ОБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Курска Татьяна Балеевских рассказала, что жителей села Русское Поречное в Курской области перед смертью пытали. Она сообщила, что людей мучали с помощью электричества, их душили, а затем убивали выстрелом в голову.

Из-за действий украинской армии жители населенных пунктов, граничащих с Украиной, лишились имущества и жилья. Во вторник, 18 февраля, президент РФ Владимир Путин поручил выплачивать пострадавшим жителям Курской области по 65 тыс. рублей ежемесячно.