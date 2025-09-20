В Детском парке Подольска проведут мастер-классы по созданию книжных закладок

На творческих выходных в Детском парке культуры и отдыха, расположенном в микрорайоне Климовск, состоятся увлекательные мастер-классы по созданию книжных закладок в технике коллажирования. Мероприятия пройдут 20 и 21 сентября в 12:30. Об этом мероприятии в своем телеграм-канале рассказала администрация округа.

Для юных участников подготовлены разнообразные тематические наборы, которые включают любимых персонажей, таких как капибары, ламы, котики, зайчики и собачки. Это не только возможность проявить творчество, но и шанс создать уникальные и оригинальные закладки для книг. Дети смогут освоить новые навыки, а также значительно улучшить свои художественные способности, занимаясь интересным и полезным хобби. Мастер-классы призваны вдохновить маленьких мастеров на творчество и способствовать развитию их фантазии.

Всем юным подольчанам советуют не упустить шанс провести незабываемое время в дружелюбной атмосфере Детского парка и создать что-то особенное своими руками. Всех желающих присоединиться к рукоделию ожидают 20 и 21 сентября на Заводской улице.

