В ДК «Надежда» в Подольске определили Творцов года сезона 2024-2025

В Доме культуры (ДК) «Надежда» в Подольске назвали имена Творцов года — лучших участников среди кружков и студий сезона 2024-2025, говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале администрации городского округа.

В рамках торжественного мероприятия награды получили победители из каждого творческого коллектива, продемонстрировавшего исключительные достижения за прошедший год.

Заведующая структурным подразделением «Надежда» Маргарита Туманова отметила, что юные таланты добились значимых результатов в различных видах творчества.

«В течение учебного года старались стать лучшими, не бросили начатое на половине пути. И чтобы отметить их и вдохновить на новые свершения, мы и провели церемонию награждения», — сказала Туманова.

Победителями сезона 2024-2025 оказались Дарья Эйюбова из кружка эстрадного вокала «Эскимо», Дарья Шурыгина из хореографического коллектива народного танца «Варвара», Мария Уколычева из коллектива спортивного танца «Колибри», Анна Курова из танцевального кружка «Капитошки», Екатерина Сигуткина из фольклорного кружка «Слобода» и Мариям Мамедова из кружка живописи «Удивительный мир».

После награждения юные таланты приняли участие в увлекательных конкурсах, флешмобе и приятном чаепитии.

Ранее сообщалось, что почти 2 тыс. детей из Подольска получат льготные путевки в летние лагеря.