В Дмитрове неадекват угрожал устроить взрыв в продуктовом магазине

В рабочем поселке Некрасовский в Дмитровском округе мужчина пришел в продуктовый магазин с газовым баллоном и выложил его на стол. Он угрожал устроить взрыв.

Инцидент произошел 2 января. По данным прокуратуры региона, мужчина 53 лет зашел в торговый зал магазина в микрорайоне Строителей с газовым баллоном. Он выложил его на стол, угрожал взорвать, а затем ушел. Ведомство отмечает, что гражданин действовал из хулиганских побуждений.

По опубликованным кадрам на Baza видно, как мужчина положил подозрительный пакет с баллоном на стол, ударил по нему и скрылся с камер наблюдения. Канал отмечает, что инцидент случился в торговой точке «ВкусВилл».

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия).

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