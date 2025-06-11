В Дмитрове выявили преступную группировку, организовавшую схему нелегальной миграции

Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области и управления МВД по Дмитровскому городскому округу разоблачили схему организации нелегальной регистрации иностранцев. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она отметила, что сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать восьмерых подозреваемых в организации преступной схемы.

По предварительной информации, группировка действовала на протяжении двух лет, в течение которых занималась поиском иностранных граждан, незаконно находившихся на территории России.

За денежное вознаграждение участники схемы предоставляли мигрантам разные услуги — оформление фиктивных документов, а также поиск владельцев жилья, которые за плату были готовы регистрировать иностранцев в своих квартирах, несмотря на то, что они там фактически не проживали.

Предполагаемому организатору преступной группировки 38 лет. Он является выходцем из одной из стран Средней Азии. Его и других участников аферы — граждан ближневосточного региона — задержали.

Полиция в ходе обысков в квартирах задержанных изъяла паспорта иностранцев, штампы, печати для отметок, денежные средства, кассовые аппараты и другие документы, подтверждающие преступную деятельность.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за организацию незаконной миграции. Всем участникам преступной схемы выбрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в Перми раскрыли организованное преступное сообщество (ОПС) из 17 человек, которые незаконно легализовывали в РФ не менее 200 мигрантов.