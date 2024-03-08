В Днепропетровске военкомы отлавливали мужчин в очередях за цветами

Днепропетровские сотрудники ТЦК проявили смекалку в поисках подходящих для фронта мужчин в день 8 Марта, рассказывают украинские паблики.

Военкомы отправились в точки продажи цветов. В Международный женский день там действительно было людно. О результатах «охоты» не сообщается.

Мобилизация на Украине принимает самые уродливые формы. Военкомы стали объектом ненависти граждан. Практически каждый день публикуют кадры, на которых граждане, зачастую женщины, дают отпор сотрудникам ТЦК.

На днях сообщалось, как военкомы выманили из квартиры одессита, предварительно отключив в квартире электричество.