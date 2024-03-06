Военкомы выманили жителя Одессы из квартиры, выключив свет

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, военкомат) пришли «в гости» к жителю Одессы. Предварительно жильцу отключили свет, что помогло выманить его из квартиры и задержать, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на украинский источник.

Украинские военкомы нашли домовой щиток и выключили одесситу электричество. Ничего не подозревающий мужчина вышел, чтобы включить свет обратно, но был задержан. Он пытался оказывать сопротивление и вернуться в квартиру, однако силы оказались слишком неравны.

Судя по камерам наблюдения подъезда, бедолагу задержали вечером во вторник, 5 марта.

Отметим, что на Украине давно вылавливают мужчин и молодых людей на улицах, чтобы отправить в ряды ВСУ. Забирают при этом всех без разбора. Эту информацию недавно подтверждал депутат Верховной рады Дмитрий Разумков. По его словам, местные жители стали бояться людей в форме.

Ранее сообщалось, что бывший депутат Рады прокомментировал тотальную мобилизацию на Украине.