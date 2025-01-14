В ДНР начались активные бои вблизи крупнейшего угольного предприятия

В поселке Удачное в Донецкой Народной Республике (ДНР) начались активные бои. Они ведутся вблизи крупнейшего угольного предприятия «Покровское», передал ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По его данным, вблизи зоны начавшихся боев находится шахтоуправление «Покровское». А у территории главного вентиляционного ствола предприятия находится противник. Там же он возвел оборонительные сооружения.

Ранее сообщалось, что в ДНР задержали женщину за призывы к терроризму и экстремизму и возбудили против нее уголовное дело. Причем сразу по двум статьям. Она регулярно занималась противозаконной деятельностью, направленную против лиц другой национальности.