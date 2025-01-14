В ДНР задержали женщину за призывы к терроризму

Сотрудники ФСБ задержали жительницу Мариуполя за публичные призывы к терроризму и экстремизму в социальных сетях и возбудили против нее уголовное дело. Об этом сообщил РБК со ссылкой на Донецкое агентство новостей (ДАН).

По данным источника, женщина регулярно публиковала в социальных сетях посты с призывом к насилию и терроризму в отношении людей другой национальности.

Так, уголовное дело возбудили сразу по двум статьям: за призывы к терроризму по ч.2 ст. 205.2 и экстремизму по ч.2 ст. 280 УК.

Ранее сообщалось, что под суд попал житель Сургута. Мужчина вступил в переписку с незнакомцем и перевел ему денежные средства в счет финансирования ВСУ.