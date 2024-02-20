В ДНР осудили наемника из Грузии, убивавшего российских военных

По данным суда, 22-летний Мамук Гацарелия, являющийся уроженцем Грузии, приехал на Украину еще весной 2022 года. Ради заработка он подписал контракт с украинской армией и прошел там обучение. В итоге грузинский наемник вступил в украинскую армию в должности стрелка войсковой части, после чего был перекинут в Мариуполь.

Уже в апреле 2022 года Гацареля, заседая в многоэтажке на улице Цибулько, открыл огонь из автомата и расстрелял четверых российских военных. В результате этой атаки трое военнослужащих погибли на месте, четвертый смог остаться живым. Через некоторое время он бросил две боевые гранаты в группу военнослужащих российской армии на улице Федорова.

В итоге грузина задержали, ему предъявили обвинения по двух уголовным статьям – «Посягательство на жизнь военнослужащего» и «Участие наемника в вооруженном конфликте». Суд приговорил Гацарелию к пожизненному заключению, наемника будут содержать в колонии особого режима.