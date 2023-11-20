В ДНР при обстреле была ранена мирная жительница

В Донецкой Республике во время обстрела со стороны украинских формирований пострадала женщина. Об этом сообщает РИА Новости .

Как рассказал мэр Горловки Иван Приходько, в результате открытого украинскими войсками огня ранения получила жительница поселка Комарова. Глава города подчеркнул, что женщине оказали необходимую медицинскую помощь. Других пострадавших не обнаружили.

Известно, что город в очередной раз обстреляли кассетными снарядами. Украинские войска открыли огонь в 17.30 и выпустили по населенному пункту четыре запрещенных снаряда.