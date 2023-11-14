В ДНР считают, что отвечать за махинации США при поддержке Украины будет Зеленский

Комментируя статью в американском журнале о реальном объеме финансовой помощи Украине Гагин посчитал, что за весь период США потратили на Украину больше 111 миллиардов долларов. При этом он заметил, что сами журналисты предположили - не все средства действительно добрались до Украины, по их подсчетам больше 37 миллиардов долларов пропало. Гагин предположил, что в Америке смогут найти виновного и разобраться.

Говоря о Зеленском, Гагин посчитал, что именно ему придется ответить за потерю средств, так как все платежи согласовывает он. Советник предположил, что украинский президент мог подтвердить, что получил сумму в полном объеме, не глядя, а потому именно он станет ответственным за пропажу денег.