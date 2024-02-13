В городе Амвросиевка в Донецкой Народной Республики нашли свалку с гуманитарной помощью. Информацией заинтересовались в аппарате правительства ДНР. Об этом сообщает РБК.

Волонтеры сообщили 161.ru об обнаружении гуманитарной помощи на свалке Амвросиевки на полигоне. Среди мусора лежали военные куртки, резиновые сапоги, рисунки детей, медицинские халаты, носилки, медикаменты и другие предметы, которые обычно входят в состав гумпомощи.

Впервые находку сделал житель города, наехав на нее на бульдозере. Он собрал оставшиеся целые вещи и передал волонтерам.

Информацию подтвердили в Госдуме, и сообщили, что в скором времени начнется официальная проверка. Это подтвердили и РБК. К ответственности привлекут людей, которые допустили халатное отношение к гумпомощи. Однако пока не исключают, что это могли подстроить и со стороны Киева, чтобы волонтеры разочаровались в своей деятельности.

Амвросиевка находится в 70 км от Донецка и практически граничит с Ростовской областью. Откуда именно доставили гумпомощь, которая отправилась на свалку, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что ВСУ ударили по Донецку из натовской артиллерии.