ВСУ нанесли удар по Донецку из натовской артиллерии

Ближе к 18 часам украинские военные снова обстреляли Петровский район Донецка. Это произошло вечером вторника, 13 февраля, сообщает в своем официальном канале представительство ДНР в СЦКК.

По официальным, но предварительным данным, обстрел ВСУ вели из населенного пункта под названием Кураховка, и наносили удар украинцы по Петровскому району Донецка. Официально, по городу было выпущено три снаряда 155 мм калибра.

Напомним, что снаряды 155 калибра чаще всего применяется странами НАТО. Американцы поставили Украине и дальнобойные гаубицы, и другие установки, которые как раз и используют такие снаряды.

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