Житель Сургута попал в колонию из-за финансирования ВСУ

Житель Сургута Сергей Лошаков попал под суд после перевода средств на нужды военных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на ФСБ по Тюменской области.

Следствие установило, что мужчина вступил в переписку с незнакомым лицом в мессенджере, после чего совершил перевод. Как оказалось, средства предназначались для ВСУ. Кроме того, оказалось, что мужчина демонстрировал оппозиционные настроения: критиковал внешнюю и внутреннюю политику России.

Ханты-Мансийский окружной суд приговорил сургутянина по делу о госизмене к девяти годам колонии строгого режима, а также ограничению свободы на год.

Ранее сообщалось, что на Алтае сотрудник общепита пытался отравить российских мобилизованных. Суд отправил его в колонию строго режима на несколько десятков лет.